Am Abend eine große Runde in der Nähe von Benneckenstein gedreht.Gut 11 Kilometer war die Strecke die ich gewandert bin .Im Harz war es einigermaßen temperiert , also alles kein Problem .Auf der ganzen Strecke habe ich keine Menschenseele getroffen .Leider auch keine Wölfe o.ä.