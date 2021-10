Zwiebelmarkt in Artern 2021

Über 40 Jahren gibt es den Zwiebelmarkt in Artern.Jeweils am 1. Wochenende im Oktober  gibt es hier viel zu bestaunen und zu kaufen.Rund 200 Ständen boten Zwiebeln, Gestecke, Zwiebelkalender, Gewürze, Obst, Speckkuchen, Honig, Korb- und Töpferwaren u. v. m.Gegen 15.00 Uhr füllte sich der Markt spürbar und man konnte denken alles so wie vor Korona. An jeder Ecke saßen fröhliche Menschen mit Wein, Bier und natürlich auch Getränken ohne Alkohol oder genossen die vielfältigen Speisen.Was mich etwas wunderte, war ein Stand mit Weihnachtsschmuck aus Lauscha und etwas weiter ein Stand mit Weihnachtskalendern.Herr Albrecht aus Weimar, der schon mehr als 15 Jahre nach Artern kam, wird im nächsten Jahr aus Altersgründen nicht mehr kommen.Der Umsatz am Samstag war gut und der am Sonntag ließ doch einige Wünsche offen, meinte er.Natürlich gab es auch ein vielfältiges Rahmenprogramm.Einer der Höhepunkte waren die beiden Autogrammstunden der Hoheiten und das"Schalmeienorchester Artern".