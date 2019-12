Weihnachtsmarkt Sondershausen

Am Wochenende ist Weihnachtsmarkt in Sondershausen unterhalb des Schlosses.Am frühen Abend strömten viele Menschen auf dem Markt , fast schon zu viele .An den Eßständen bildeten sich teils lange Schlangen .Überall sah ich fröhliche Menschen die miteinander diskutierten .Einige Stände mit weihnachtlichen Sachen rundeten den guten Eindruck ab .Oben am Schloß war der Zugang zur Schloßmauer teilweise gesperrt .Auf diese weise sollte verhindert werden das irgendwelche Kaoten Flaschen oder andere Gegenstände von Oben auf den Markt werfen .Unterhalb des Weihnachtsmarktes ist eine kleine Eisfläche die sehr gut von den Kinder genutzt wurde .