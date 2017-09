Was für ein grandioser Abend .

Beatles Musik vom Feinsten und in vielen Variationen .Marvin mit " With A Little Help From My Friends." war wohl eines der Highlights am gestrigen Abend .Die anderen Sänger glänzten natürlich auch mit ihren gekonnten Darbietungen .Das Loh-Orchester Sondershausen runde den Gesamtauftritt ab .Da viele Beatles Songs nicht gerade einfache Kost ist können sich Kenner dieser Musik vorstellen . Um so höher ist die Vorstellung der Künstler im Zusammenhang mit den Orchester zu bewerten .Am Nachmittag gab es zum 100 . Geburtstag eine große Torte . Wie nicht anders zu Erwarten waren die " üblichen Verdächtigen " an erster Stelle um sich ein Stück der schönen Torte zu sichern .Die beiden Landräten plus der beiden Bürgermeister von Nordhausen und Sondershausen als wichtigste Unterstützer des Theaters , konnte sich je einen Titel wünschen die nach anschließenden Wünschen an das Theater gespielt wurden .Eine sehr schöne Veranstaltung mit vielleicht etwas zu langen Umbaupausen .