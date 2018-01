Vorstellung der Oper „ Dialogues des Carmélites „ im Kaffeehaus

Eine Geschichte über eine junge adlige Frau die vor der allgegenwärtigen Gewalt in ein Kloster flieht . Blanche de la Force die zu Hause wohl schon besser behandelt wird als viele andere Frauen in dieser Zeit , sieht ihre Mutter und will nicht das gleiche Schicksal erleben .Da im Kloster mehr Freiheit für die junge Frau geboten wird ,sieht sie keine Alternative für ihr Leben .Der Wandel in der Zeit mit der französischen Revolution macht natürlich nicht vor den Mauern des Klosters halt . Die Glaubensschwester stehen vor einer großen Entscheidung .Ihr Leben endet auf dem Schafott .Das Leben zu ändern oder gar ihren Glauben auf zu geben ist keine Möglichkeit für Frauen .Im Kaffeehaus bei der Stadtbibliothek wurde das neue Stück vorgestellt .Daniel Klajner Theater Indendant ) , Katharina Thoma (Regisseurin ) ,Dietrich Rose ( Buchhändler ) und Karmelitin Schwester Sarah diskutierten über die waren Hintergründe die zur Entstehung dieses Stückes führten .Schwester Sarah erzählte über das Leben der Blanche de la Force und die Stellung der Frau in der damaligen Zeit .Die Regisseurin schwärmte geradezu vom Finale der Oper , als die Frauen nach und nach hingerichtet werden und immer weiter singen nur unterbrochen vom Geräusch der Guillotine .Zwischendurch bekamen die Zuhörer eine kleine Kostprobe zu hören . Judith Christ sang mit starker und ausdrucksvoller Stimme vor dem interessierten Publikum einen kleinen Ausschnitt aus dem Stück .