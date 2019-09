Vorbereitungen für Lichterfest gehen gut voran .

Jost Rünger , Verantwortlicher "Studio 4" , sieht man aber noch die Anspannung an .Die 16.000 Lichter sind schon plaziert ."Wieder habe wir uns schöne Motive ausgedacht ": Sagt er am frühen Abend zu mir .Es geht dieses mal mehr in den künstlerischen Aspekt .Das Thema ist „Licht trifft Kunst“ , dass klingt schon mal vielversprechend .Regenbogen , Blasikirche sind nur einige der vielen Motive .Der Maler Lyonel Feininger hat die Blasikrche gemalt und dieses Bild hat man versucht nach zu bilden .Programmhöhepunkte sind die Party-Band „Kontrollverlust“ aus Köln, Duo „Storm“, Bubble-Zauber, Schnellzeichnerin Antonina, Axels Lasershow und das Höhenfeuerwerk.