Auf dem Weg in den Harz, am frühen Nachmittag, kam ich nicht weit.B81 kurz nach dem Abzweig Stiege war gesperrt.Radio hatte ich SAW an, kein Hinweis auf Sperrung.Laut Verkehrsfunk waren ja einige Straßen gesperrt, aber da wollte ich ja nicht hin.Also nach Stiege und die im letzten Jahr umgesetzt Stabkirche abzulichten.Weil ich schon mal da war, habe ich mich etwas intensiver umgesehen.