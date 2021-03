Teufelsbad Fachklinik in Blankenburg.

Bin immer noch fix und fertig, der Teufel lässt mich nicht mehr los.Daraufhin musste ich gleich noch einen Nordhäuser am PC zu mir nehmen. Unterhalb der "neuen" Klinik stehen noch Reste der alten Klinik. Es ist eine Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Onkologie und liegt am Rande des Harzes.Die Bettenanzahl liegt wohl bei 280.1997 wurde die neue Rehabilitationsklinik eröffnet.Ihr erstes Domizil hatte die Klinik 1938 in-mitten der Stadt am Thiepark.Im Juni 2013 wurde 75 Jahre Teufelsbad-Fachklinik gefeiert.