Stasi-Abhörkuppel﻿ , vom Brocken nach Benneckenstein

Am Wochenende konnte man sich diese alte Technik im Fahrzeugmuseum Benneckenstein ansehen ,Die 12 Meter hohe Kuppel ,die aus 54 Einzelelementen besteht , wurde mit vielen Schrauben und viel Geduld wieder auf gebaut .Von 1986 bis 1993 stand sie auf dem Brocken im Harz .Zur Expo 2000 stand die 22 Tonnen schwere Anlage in Hannover .Laut Gerüchten soll sie im DEFA-Filmstudios in Potsdam Babelsberg aus Kunststoff gebaut worden sein .Ob die Rote Armee oder die Stasi oder Beide sie genutzt haben ist nicht klar .Neu auf dem Gelände ist auch eine alte Mig 21 aus Polen .Viele robuste und " fast unzerstörbare " Technik ist natürlich auch zusehen .Viele Kinder kletterten begeistert auf dem Panzer und anderer Militärtechnik herum .