Ross Antony und andere Künstler "rockten" den Petersberg

Wegen Ross Antony waren wohl die Meisten gekommen .Er hielt was sich die vielen Zuschauern von ihm versprochen haben .Er machte Stimmung von feinsten . Viele Zuschauer sangen kräftig mit .Was wohl nicht schwierig war . Die Lieder waren wohl jeden bekannt .Zwischendurch machte er auch noch ein paar lustige Sprüche .Er war natürlich nicht der einzige Künstler an diesem Abend .„Die Trenkwalder“ ,Helene-Fischer-Double „Caro“ , Lena Valaitis , Alexander Kerbst (Falco Double ,Haddaway und zum Schluß die Gruppe Extrabreit .Kurz nach 20.00 Uhr unterbrach ein Gewitterguß das Ganze für eine knappe viertel Stunde .