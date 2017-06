Anzeige

Rolandsfest ohne Wacker 90 ?

Rolandsfest ohne Wacker 90 ?



Wie ich vor ein paar Minuten erfahren haben wird Wacker 90 , unsere Fußballmannschaft , nicht am Umzug zum Rolandsfest teilnehmen .

Das glaube ich doch nicht .

Am Montag soll es wohl einen Absage gegeben haben .

Ist das nicht die Mannschaft, wo viele wenn nicht sogar Tausende Zuschauer , manchmal , ins Stadion strömen und mit ihren Eintrittsgelder zum Erhalt der Mannschaft beizutragen . Und diese Truppe hat wohl keine Zeit am größten Fest in Nord Thüringen teilzunehmen . Sind Sie nicht auch Repräsentanten unserer schönen Stadt . Oder sollen wir Sie nur noch als Söldner verstehen . Also eine Mannschaft die nur für Geld hier spielt und für die die Stadt Nordhausen eigentlich egal ist. Will oder möchte ich mir das nicht vorstellen .

Wieviele sagen sie ist eine gute Werbung für unsere Stadt Nordhausen .

Bei vielen Gelegenheiten wird um finanzielle Mittel gestritten oder sie werden sogar gefordert .

Aber bei so einen Event hat man keine Zeit .

Die Zuschauer sollen aber weiterhin kommen ohne sagen wir mal Zusatzleistungen .

Die letzte Saison war doch für viele schwierig genug . Ziele wurden nicht erreicht . Trainerwechsel waren an der Tagesordnung .

Jetzt wo die Mannschaft mit z.B. der Jugend oder mit den vermeidlichen Stars sich präsentieren könnte ist keiner da .

Ja was soll man davon denken .



Ich hoffe die Info die ich bekommen habe ist nur ein Fake .



Wenn nicht ist es nur traurig .



Eine Stadt lebt nun mal von ihren Identifikationsfiguren ob OB , Wacker 90 oder anderen .

Deswegen sollte sich auch diese bei so einen Event zeigen .



Bekunden gibt es wohl immer , aber Tatsachen sind wohl besser .

Die Fans würden sich sicherlich freuen sie zusehen .

Wenn nicht stellt sich die Frage :" Sind das die richtigen Leute die unsere Stadt präsentieren " ??



Die Kosten für Investition am Stadion sollen 695.000 Euro betragen, habe ich gerade gelesen . Die Stadt gibt wohl 417.000 Euro dazu . Ist da nicht ein Widerspruch ??

Gefällt mir