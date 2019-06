Rolandsfest der Samstag

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Das Rolandsfest war am Samstag sehr gut besucht .Menschenmassen wo hin man schaute .Die drei Tenöre "The Fellas " begeisterten am Nachmittag auf der Theaterbühne .Interessanter weise waren die vermißten " normalen" Stühle vom Freitag am Samstag auf einmal wieder da .Viel gute Musik war zu hören , meiner Meinung nach .Eine Modeschau der der örtlichen Händler hatte auch einen sehr guten Zuspruch .Auf der Rathausbühne spielten am Abend " Willy and the Poor Boys " CCA Songs , sehr zum Gefallen der Besucher bevor die The Rattles den Abend beschlossen .