Nordhausen Brunnenfest

Außerdem war noch ein bunter Markt vorm Rathaus .Viele Menschen waren in der Stadt unterwegs .Es wurden Führungen angeboten .Auf diesen wurden die Brunnen erklärt und ihre Entstehungsgeschichte .Ein paar Brunnen wurden nicht geschmückt , weil im letzten Jahr die Deko zerstört wurde .Mir viel auch auf das die Brunnen nicht mehr so aufwendig geschmückt sind .Bin mal gespannt wie es dann zu Ostern aussieht .Zusätzlich war auch noch verkaufsoffener Sonntag der viele Gäste in die Einkaufstempel führte . Viele schienen Ostereinkäufe gemacht zu haben .Die Geschäfte zogen eine positive Bilanz .