Neueröffnung Waldschlösschen im Gehege.

Heute war es endlich so weit, das Waldschlösschen öffnete wieder.Der Dornröschenschlaf hat ein Ende.Steffen Grischinski, sein Bruder André und Geschäftsführerin Annet Witte, haben ihren Traum verwirklicht.Es ist ein sehr schönes Restaurant entstanden, das förmlich zu Verweile einlädt.Die Räumlichkeiten sind sehr großzügig und hell gestaltet.Viele Nordhäuser waren gekommen und den Betreibern zu dem Neustart zu gratulieren.Natürlich gab es auch Wünsche für ein erfolgreiches Gelingen.Erstaunlich viele Unternehmer und" sogenannte Größen der Stadt" ließen es sich nehmen, auch mal vorbeizuschauen.Dieses schicke und gelungene Resturan könnte dem Gehege wieder neues Leben einhauchen.Später, nach der Sanierung des Bungalows, soll noch eine Eisdiele bzw. Kiosk entstehen.Die Errichtung eines Spielplatzes aus hochwertigen Robinienholzes soll noch dieses Jahr bewältigt werden.Natürlich ist das Objekt barrierefrei und ist so für jeden Besucher problemlos zu erreichen.Los geht es am 31.3 2022!