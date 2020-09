Neue Fotoausstellung der Mitglieder des Fotoclub des Kulturbundes für Europa e. V.

Unter dem Motto „ Lieblings-Fotos „ stellen die 13 Mitglieder ihre schönsten Fotos aus .Viele Menschen wissen heute gar nicht mehr was für Zeit und Arbeit in manchen Fotos steckt .Motive entdecken ,die richtige Perspektive finden, auf das richtige Licht warten und die eventuelle Nachbearbeitung kann schon einige Arbeit machen .Heute wir das Handy gezügt und einfach auf den Auslöser gedrückt , die Handysoftware wird das schon schaffen .Jeden dritten Mittwoch im Monat treffen sich Fotografen zum Austausch .Ein Hygiene Konzept hat man natürlich auch erarbeitet . In den verschiedenen Räume dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern gleichzeitig sich aufhalten .Dem Fotoclub der Anfang der Fünfziger Jahre gegründet wurde stehen wohl schwere Zeiten bevor .Der Verkauf des Vereinshaus nimmt dem Verein die Grundlage für ihr Vereinsleben .Alternativen sind schwer zu finden .So sieht der Verein in eine ungewissen Zukunft !Da im Thomas Mann Haus noch mehr Vereine tätig sind , ist das Dilemma noch größer .Hier mal ein Teil-Überblick der betroffenen Vereine .FG Ornithologie , Geschichts- und Altertumsverein,FG Mykologie,ADFC ,Vivarium Rossmässler NDH e.V. ,Kleingarten e.V. ,Gartensparte Beethovenring, Doppelkopf ,Harzklubzweigverein Nordhausen usw….Coronabedingt ist der Besuch der Ausstellung im Vereinshaus „Thomas Mann“ nur nachvorheriger Anmeldung unter 03631 – 53 66 86 oder 0173 – 64 84 731 möglich.