Draußen gab der Winter alles um das passende Ambiente zu schaffen .Drinnen natürlich genau das was der Besucher sehen wollte .Passende weihnachtliche Beleuchtung , kuschelig warm und eine passende Location .Zu Verwunderung einiger Menschen war die Veranstaltung ausverkauft .Es wurden noch einige Stühle dazugestellt bevor es losgehen konnte .Die Show „MIDWINTER - Irische Weihnacht“ mit alten und neuen Liedern von der Insel verzauberte die Zuhörer . Die gut 100 Besucher hörten gebannt den Interpreten zu . In vielen Gesichtern sah man die Vorfreude auf die kommenden Feiertage und natürlich über den schönen Abend an .Nach kurzer Zeit sprang der Funke über . Die irisch-schottischen Folkmusik fand den Weg in die Herzen der Menschen im Tabakspeicher .Essen und Trinken gab es natürlich auch .Der Veranstalter hatte im Vorfeld der Presse gemeldet das die Veranstaltung ausverkauft ist . Einige späte Gäste waren darüber nicht gerade erfreut .Wie ich das einschätzte war der Raum mehr als gut gefüllt und voller hätte es nicht sein dürfen .Ein guter und stimmungsvoller Einstieg in die besinnlichen Tage .