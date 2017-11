Martinstag

Das Wetter hatte wohl es gerade in diesem Jahr , zum 500. von Martin Luther , nicht gut gemeint mit den vielen Gästen . Es regnete erst leicht und dann immer stärker . Die Meisten flüchteten in die nahegelegenen Galerie .Viele Laternen waren schon ausgegangen .Einige Kinder waren sehr traurig darüber .Das Feuerwerk fand aber trotzdem statt .Jetzt sitzen die Nordhäüser in den vielen Gaststätten und lassen es sich beim traditionellen Essen , also Gänsekeule ,Klöße und Rotkohl , gut gehen .Der eine oder andere Tropfen wird wohl dazu gereicht , denn morgen ist ja auch noch Wochenende .