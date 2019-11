Martini 2019 in Nordhausen

Wie immer waren viele Nordhäuser mit Kindern und Enkel unterwegs.Überall sah man bunte Laternen und Fackeln leuchten .Auf dem Blasikirchplatz sprachen Pfarrer Steffen Riechelmann ( katholisch) und Hauke Meinhold ( evangelisch ) vor den vielen Gästen .Danach zog der Zug in Richtung Rathaus .Dort hielt der Oberbürgermeister , Kai Buchmann , eine kurze Rede .In der Rede bedankte er sich bei dem vielen Helfer ,die am Mittwoch die große Evakuierung bewältigt haben .Anschließend wurden wieder Martinsbrezel verteil und das große Feuerwerk beschloß die Veranstaltung .Viele Menschen gingen nach Hause oder in die Lokalitäten um den Gänsebraten zu genießen .