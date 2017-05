Lost Place POS "Ernst Thälmann" in Pösigk

POS "Ernst Thälmann" in PösigkSie entstand in ehemaligen Gutsgebäude in Pösigk.Das Nebengebäude wurde als Wohnhaus genutzt für Schüler und Lehrer .Pösigk hatte um 1900 nur 140 Einwohner EinwohnerZwei Familien taten sich zusammen bauten zwei Gebäude und eine Kirche .Eines der beiden Gebäude wurde später zur ersten Land Oberschule der DDR .Es entwickelte sich zu einen Kulturzentrum in der Gegend .Viele Veranstaltungen lockten die Menschen der Umgebung in diesen kleinen Ort .Es gab eine Tanzgruppe die im ehemaligen Kuhstall probte . Ein Zeltlager in Möhlau gab es und hoch im Kurz stand der Jugendaustausch mit Ungarn .Auch Lehrer wurden hier weiter und ausbildet .Auf dem nahegelegenen Friedhof traf ich einen älteren Mann ,er erzählte mir das sein Vater hier begraben ist und er Lehrer an dieser Schule war .Viele schönen Stunden hatte er hier als Schüler erlebt .Natürlich nicht nur er .Man sah ein Leuchten in seien Augen , als er über diese für Ihn schöne Zeit berichtete .Zum Schluss unseres Gespräches sagte er : „ Gott sei dank , das den Verfall mein Vater nicht mehr erlebt hat „ .Die Schule in Pösigk war auch eine der ersten Zehn-Klassen-Oberschulen im Bezirk Halle .30. Juni 1984 wurde die Schule für immer geschlossen .Heute ist es ein typischer „ Lost Place „ . Bis vor einen Jahr konnte man das Gebäude noch betreten . Jetzt sind alle Türen verschlossen. Die Gemeinde hatte sich noch ein paar Jahre um das Außengelände gekümmert . Jetzt wuchert es zu und verfällt zu Sehens . Ein Kanadier soll es wohl erworben haben . Er kümmert sich nicht darum und hat es sich selbst überlassen . Ein zwei mal im Jahr kommt er wohl kurz vorbei . Da Teile des Daches schon eingestürzt sind wird es wohl bis zum völligen Verfall nicht mehr lange dauern .