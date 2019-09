Lichterfest mit großen Seifenblasen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



16000 Kerzen leuchteten wieder auf dem Petersberg .Viele Nordhäuser waren wieder gekommen um sie die Farbenpracht an zu sehen.Um 21.30 wurde es ruhig auf dem Berg .Ein Teil wurde abgesperrt und es begann bei leiser Musik eine Seifenblasenshow .Die Seifenblasen schwebten über den Kerzen und brachen oder besser spiegelten das Licht .Ich persönlich hatte so was noch nicht gesehen .Muß auch gestehen, etwas schwer zu fotografieren .Anschließend eine Lasershow und das Feuerwerk .Danach spielte noch eine Band bis Mitternacht .Die Meisten sind aber nach dem Feuerwerk gegangen .Die vielen Kinder mußten natürlich nach Hause .Ein schöner Abend bei guten Wetter .