längste Treppe der Rolandstadt

213 Stufen hat sie nun .Von der Stadt zum Mittelpunkt des Geheges .Das Gehe war früher das Zentrum für Vergnügen .Mehrere Gaststätten ,Tanzlokale und eine große Bühne zogen viele Menschen in das Gehege am Wochenende .Aber wie überall , es war einmal .Jetzt ist nur noch ein kleines aber feines Kaffee übriggeblieben.Ein Zugang war immer u.a. die Treppe , damals aus Holz , die durch den sogenannten Liebestunnel führte . In diesem Tunnel soll es so machen erster Kuss gegeben haben .In den 1930er Jahren gebaut und dann von 1976 bis 1978 neu gebaut .Ab 2013 gesperrt wegen Baufälligkeit .Nun haben viele Nordhäuser einen Ort der Erinnerung wieder.