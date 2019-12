Irisches Weihnachtskonzert im Tabakspeicher mit " GREENPECKERS " ﻿.

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Weihnachten und irische Musik das passt natürlich .Die drei Musiker aus Dresden , die seit 2009 Musik zusammen machen, zogen schnell die Zuhörer in ihren Bann .Der Tabakspeicher mit seinem Ambiente bietet natürlich ein optimalen Rahmen für solche besinnliche Veranstaltungen .Das Konzert war ausverkauft ,was bei einigen Angereisten , nicht gerade zu Freudentänzen führte .Es hätten bestimmt noch locker 20 bis 30 Eintrittskarten mehr verkauft werden können .Die irische Musik bietet ja eine viel zahl an Musikinstrumenten , die die Musiker gekonnt einsetzten . Von Mandoline, Flöten,Uillean Pipes bis über Bass hatte die Musiker einiges zu bieten . Der passende Gesang rundete das Gesamtbild ab.Schon nach drei bis vier Lieder war der Bann gebrochen und die anwesenden Nordhäuser wirkten wie verzauberte . Viele fingen an mit zu singen und sich rhythmisch zu bewegen .Bei Kaffee , Kuchen oder bei einer Flasche Guinness Extra Stout konnte der Tag kaum besser werden .Wieder einmal hatte der Kulturbund Nordhausen e.V. ein gutes Händchen bei der Auswahl der Band bewiesen .