Fürstenhof Lounge als Nordhausens “höchste Bar“

Ein Grund für mich mal vorbeizuschauen .Gegen 19.00 Uhr war noch nicht viel los , dass sich aber später ändern sollte .Viele Gäste kamen im Still der 20. Jahre .Ich muß sagen sehr schick !Auf Grund der DSGVO und der dadurch notwendigen Befragung der Gäste ob ich Sie ablichten darf , verzichtete ich auf die Genehmigung der Ablichtung .Viele Frauen sahen wirklich klasse aus .Natürlich auch ein paar Männer .Die Preise waren doch deutlich niedriger als ich sie für eine Fürstenhof erwartet habe .Natürlich muß und wird am Umfeld gearbeitet .Ein schöner Aspekt für Wenige wird sein , da man direkt auf die Bahnhofsuhr schauen kann, wann man zum Zug gehen sollte oder sich besser für Hotelzimmer entscheidet .Einen Besuch in der höchsten Lounge von Nordhausen ist für mich und andere Gäste wohl lohnenswert .