Drahtzug bei Mägdesprung .

1769 errichtete man an hier eine Schmiede.1787 Umbau zur DrahtziehereiEin 4,50 Meter großes Wasserrad diente als Antrieb .Das Drahtziehwerk stellte insgesamt 36 verschiedene Drahtsorten .Die Einstellung des Betriebes erfolgte im Jahre 1842.Das Werk wurde zeitnah abgebaut .Im Wohngebäude zog die Revierförsterei ein.Jetzt gehört es einer Familie die wohl in Ballenstedt wohnt und es verkaufen will .Ganz in der Nähe ist ein Haltepunkt der Selkebahn . Ich schätze knapp 300 Meter Wegstrecke ist bis zu Haltestelle .Von hier aus gehen Wanderwege durch den Harz .Ein kleines Kaffee gibt es auch in der Nähe .