Der Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg

Am Sonntag machte ich mich auf dem Weg dorthin .Eine sehr bunte Veranstaltung auf vielen Bühnen .Die Innenstadt war komplett abgesperrt und so bliebt nur P+ R Service alsAlternative . Viele Handwerksstände gab es in der ganzen Stadt .KiKA aus Erfurt war auf der Hauptbühne vertreten und begeisterte die vielen Kinder .Nach einen ausgiebigen Rundgang durch einen Teil der Stadt war ich rechtzeitig wieder vorm Rathaus . Denn zum Abschluss des Festes war Mr. Rod – The No.1 Rod Stewart Show auf der Bühne . Die Band begeisterte die Zuschauer und bewegte sie zum mitsingen .Nach der Show übergab Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff die Fahne an den Stendaler Bürgermeister .Stendal ist der Austragungsort des nächsten Sachsen - Anhalt - Tag dann aber erst 2022 .