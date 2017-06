Das Rolandsfest am Samstagnachmittag

Was für ein Menschenauflauf in der Stadt am Nachmittag .Ein kurzer Gang durch die Promenade zeigte mir das auch für Kinder Einiges geboten wurde , Respekt .Am Rathaus wieder angekommen zeigte das Tanzstudio Tanzstudio Radeva einige Stücke aus ihrem Programm .Wie immer ein Zuschauermagnet ! Wer will nicht seine Kinder oder Enkelkinder bei so einen großen Fest mal auf der Bühne sehen .Natürlich geht ein so großes Fest nicht ohne kleine Probleme über die Bühne .Einige Nordhäuser beschwerten sich über dem Lärm in der Stadt .Ist schon verwunderlich das Geräusche bei so einer Veranstaltung entstehen .Da ja das Rolandsfest öfter im Jahr ist kann man die leid geplagten Menschen schon verstehen .Wenn natürlich keine Veranstaltungen sind , ist es natürlich auch Mist . Dann heiß es wieder in NDH ist nichts los .Ein Aspekt der mir noch nicht aufgefallen ist , ist die öffentliche Verkehrssituation .Logisch ich wohne mitten in der Stadt .Mehrere Festbesucher fragten mich warum zu später Stunde keine Straßenbahnen mehr fahren .Aus Alters und anderen Gründen müssen sie das Fest verlassen um nach Hause zu kommen , ob wohl sie noch die Topakts genießen würden , die ja bekanntlich erst am späten Abend sind .Vielleicht sollten die Stadtoberen sich das mal durch den Kopf gehen lassen , wo das 50, Rolandasfest vor der Tür steht .Gerade die Menschen aus z.B. Salza ist es einfach dann zu weit um gegen 2 :00 Uhr nach hause laufen zu müssen .Also bleiben sie der Veranstaltung einfach fern .