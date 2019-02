Das Märchen in der Kunst

Aschenputtel Ruckediguh…Die Grafik dazu

Auf unserer Kurzreise in den Harz besuchten wir als erstes imAllein das märchenschlosshafte Ambiente des historischen Gebäudes bot einen herrlichen Rahmen. Der Turm erinnerte mich sehr an die Trendelburg an der Deutschen Märchenstraße, wo Rapunzel ihre Haare herunterließ."Die Brüder Grimm-Gesellschaft e.V. in Kassel stellte für diese Ausstellung umfangreiche Leihgaben zur Verfügung, die zum einen das Leben und Wirken der Brüder Grimm anhand von originalen Familienporträts und biographischen Zeugnissen zeigen und zum anderen die Überlieferungs- und Illustrationsgeschichte der Märchen thematisieren. Ausgewählte Mär-chen, beispielsweise Dornröschen, Schneewittchen, Rapunzel, Rumpelstilzchen, Hänsel und Gretel usw., werden in ihrer Überlieferungs-, Illustrations- und Wirkungsgeschichte beleuchtet und mittels historischer Dokumente - wie Erstausgaben, wertvollen illustrierten Ausgaben und originalen Grafiken und Zeichnungen sowie auch durch dreidimensionale Installationen dargestellt. Im Zentrum der Ausstellung steht das Märchen von "Aschenputtel" in seiner europäischen Tradition zwischen Italien, Frankreich und Deutschland, insbesondere die Verbin-dung des Märchens der Brüder Grimm zu Charles Perrault und die französische Feenmärchentradition.Quelle:Erst durch diese Ausstellung erscheint für meine Frau und mich das Leben und umfassende vielschichtige Wirken der Gebrüder Grimm in einem völlig neuen Licht.Bei unserem Treffen mit „Ritter Dietrich vom Reinhardswald“ wurde uns noch fast der Ein-druck vermittelt, die Brüder hätten die meisten Märchen irgendwo „geklaut“ und das Copy-right vergessen anzugeben.Siehe:Die Ausstellung vermittelte ein völlig anderes Bild von dem fast wissenschaftlichen Aufarbei-tung der Quellen und dem vielschichtigen Wirken der Gebrüder Grimm.Natürlich lohnen sich auch eine Besteigung des Turmes (selbst wenn wiederum die Sicht auf den Harz getrübt war) und ein Bummel durch den kleinen reizvollen Park.