Burg Rabenstein (Fläming)

Es war sehr viel Besucherverkehr , was uns doch wunderte .Es stellte sich heraus das es ein Sängerwettstreit an dem Wochenende gab .Wir konnten uns kaum in Ruhe umschauen .Den Turm wollten wir aber unbedingt ersteigen . Etwas mühsam das Ganze wie sich herausstellte .Steile und schmale Treppen führten nach Oben .Auf jeder Etage gab es aber Möglichkeiten sich auszuruhen .Oben boot sich ein sehr guter Rundblick über die Gegend .Das alleine war es sicher wert sich hier hoch zu " quälen "!!In der 1. Etage ist auch noch ein Museum , was einen Besuch wert ist .Die Burg selber wurde 1209 und 1212 erbaut .Ihre Besitzer wechselten wohl öfter .Einer war sogar ein Professor der Sie 1625 für 20.000 Taler kaufte .Zu DDR Zeiten , ab 1956 , wurde eine Jugendherberge eingerichtet .Auf der jetzt finden regelmäßige Veranstaltungen statt .Auch heiraten können Paare seit Mai 1997 wieder standesamtlich in der Burgkapelle .Ein extra hergerichtet Hochzeitssuite läßt bestimmt so manche Träume war werden .