Blick nach innen

Ein Konzert von Marvin Scott mit Begleitung von Pianistin Rozalina Isakova-Gencheva .Die ausverkaufte Veranstaltung in der Cyriaci Kapelle begeisterte die Zuschauer auf der ganzen Strecke .Er sang Lieder die ihm viel bedeuten und die sein Leben begleiteten .Mit kleinen Anekdoten ,die er zwischendurch erzählte , rührte er manche Dame zu tränen oder zauberte ein Lächeln in die Gesichter der Zuhörerinnen .Wie es zu einer echten Größe gehört, lud er sich Gäste zu seinem 1. Solo - Konzert ein .In diesem Fall waren es die beiden anderen Tenöre aus dem Trio „ The Fellas " , die die Darbietung wunderbar ergänzten .Die zauberhafte Pianisten Rozalina Isakova-Gencheva spielte in einer Leichtigkeit zwei Solostücke auf dem Klavier die den gesamten Abend zu einen unvergesslichen Erlebnis werden ließ .Ein Teil der Erlöses geht an das Projekt „hope integrated" was beim Ausbau einer Schule in Kenia helfen soll !Abschließend bedankte er sich noch bei den Unterstützern dieser Veranstaltung u.a. Theaterförderverein , Apotheke am Theater und Buchhaus Rose ( das das ganze Konzert im Video festhielt ) .