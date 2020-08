Besuch im der Spielzeugwelt Bad Kösen

Plüschtiere Bad Kösen ( Silke)

Mitten in der Stadt gibt es eine Verkaufsstelle für Plüschtiere in der Stadt.Auf der oberen Etage ist ein Spielzeugmuseum .Das Werk hat eine über hundertjährige Tradition .- 1911/12 als Puppenwerkstadt gegründet- weltberühmten Puppen wurden dann mi etwa 100 Mitarbeitern hergestellt- die Gründerin Käthe Kruse verließ 1949 die Stadt um in Donauwörth eine neue Firma zu gründen- um 1953 enteignet und zur VEB Kösener Künstlerpuppenwerkstätten umgewandelt- 1964 zu VEB Kösener Spielzeug umbenannt und die Puppenproduktion eingestellt- ab 2000 Firma SilkeIch wollte ein mittelgroßes Tier für den Enkel kaufen , aber fast 200 Euro war mir doch etwas zu viel !