Ballettmärchen „Die Schöne und das Biest“

Das Tanzstudio Radeva hatte eine schöne Choreographie einstudiert und die kleinen und großen Tänzer brachte die Szenen sehr gut auf die Bühne .Die bunten Kostüme taten das Seinige .Einigen Ballettstücken sah man die erstaunlich hohe Körperbeherrschung an . Auch den ganz kleinen Tänzerinnen sah man die Begeisterung am Tanzen an .Viele Eltern und Verwandte waren gekommen um ihren Nachwuchs auf der " großen Bühne " zu sehen .Am Ende gab es den verdienten langen Applaus .Ein schöner Ausklang nach einen turbulenten Jahr .