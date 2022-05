Automobilmesse Erfurt

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die Messe stand unter dem Motto „Die ganze Welt des Automobils“.Zusätzlich wurde einige Motorräder angeboten.Die Vielfalt war groß, 27 Automobilmarken und über 100 Ausstellern informierten über die neustens Trends.Messepremieren waren der vollelektrischen Modellen Toyota bz4x, Mercedes EQE und EQS, KIA EV6, Volvo XC40, Seat Cupra Born, Ford Ford E-Transit oder Hyundai IONIC 5. Aber auch neue Modelle, wie der Opel Astra, Audis e-tron GT, der MG Marvel, Fords neuer Fiesta und Focus oder auch BMWs 2er Active Tourer, IX3 oder Mercedes‘ EQA, EQB oder EQS, die erstmalig in Thüringen bestaunt werden konnten.Natürlich gab es auch was für die vielen Tuningfans in Halle drei zu bestaunen.Ob Farbgebung oder tiefer legen, für das Bastler oder Tuningherz wurde viel geboten.Autohaus Peter war natürlich auch vertreten.Frank Schaubs , Verkaufsleiter – Automobile Peter Erfurt, zeigte mir ganz stolz den neuen Opel Astra im schicken rot.Auf dem Außengelände zeigten die Teams Team Wrecking Crew mit Robert „FMX-Robbie“ Naumann spektakuläre FMX Freestyle-Motocross-Shows.Die beiden Motorradfahrer zeigten bis zu 10 Meter hohe und 20 Meter weite Sprünge.Erstaunlich war, eins der beiden Maschinen wurde elektrisch angetrieben.Wer Mut hatte, fuhr mit dem Drift-Taxi ein paar Runden.