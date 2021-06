Am Samstag fand die Krönung der Sangerhäuser Rosenmajestäten﻿ statt.

Tina I übergab die Aufgaben an Angie I.Gleichzeitig wurde die neue Rosenprinzessin Julia II in ihr Amt eingeführt.Durch Corona hatte sich die Amtszeit von Tina I über zwei Jahre erstreckt.Aus vielen Teilen Deutschlands waren Besucher angereist um bei der Krönung dabeizusein.Dadurch wurde die Parkplatzsuche zu einem Geduldsspiel.Nach 10 Minuten vergeblicher Suche habe ich mein Fahrzeug auf einem nahen Feldweg gestellt.Holger Tapper, SAW, moderierte gekonnt durch das Programm ,das trotz der Wärme viele Menschen verfolgten.Musikalische Untermalung kam von dem Pianoanwalt Matthias Ehspanner.Im Rosarium gibt es etwa 8.700 verschiedene Rosensorten und -arten auf einer Fläche von 13 Hektar.