Altstadtfest 2019 mit HELP! - The Beatles Tributeband .

Angekündigt als die beste "Beatles-Tributeband Europas“ ,hielt die Band was man von ihr erwartete .In 13 verschiedenen Ländern in ganz Europa sind die Vier unterwegs .Nach dem dritten Lied fingen die Nordhäuser sogar schon an zu tanzen .Viele Besucher waren wohl mit der Musik aufgewachsen und wirkten Text sicher .Das aüßere Erscheinungsbild der vier "Pilzköpfe " rundete das gute Gesamtbild ab .Der Veranstalter , Sven-Bolko Heck , hat mit dieser Auswahl alles richtig gemacht .Danke dafür .Wer die Band nochmal erleben will hat am 14.09.2019 im Klubhaus Stocksen wieder die Gelegenheit ganz in der Nähe .