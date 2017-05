9. Traktortreffen auf dem Gelände des Treckerclubs

Am Wochenende fand das 9. Schleppertreffen in Heringen statt .Der Verein gründete sich im Jahr 2002 .Er entwickelte sich natürlich über die Jahre .Jetzt hat man auch ein geeignetes Gelände gepachtet mit großen Unterstellmöglichkeiten . Es wurde viel Arbeit in das Gebäude gesteckt und die Mitglieder sind stolz auf das was sie bisher geschaffen haben .Viele Freunde der alten Maschinen waren gekommen um sich diese Oldtimer anzusehen und zu Fachsimpeln .Das Fest findet alle zwei Jahre statt .Ein gutes halbes Jahr geht für die Organisation eines solchen Festes ins Land , bestätigte mir Ralf Thiele . Genehmigungen müssen eingeholt werden , Stellplätze geplant und eingeteilt werden . Jeder Traktor oder besser jedes Fahrzeug bekommt seinen vorgeschriebenen Platz .Am Rande der Veranstaltung gab es eine Dreschmaschinen Vorstellung .Ja da musste noch richtig angepackt werden um das Korn vom Halm zu trennen .Die Dreschmaschine wurde über einen Flachriemen von einen ebenso alten Traktor angetrieben . Kein Vergleich zu den heutigen Mähdreschern mehr .60 Traktoren , zwei W50 , Trabi , Wartburg und ein 1200 Lada aus Eisleben waren unter anderem zu bestaunen . Der älteste Schlepper war aus dem Jahre 1938 , Herr Günter Reinboht ist der stolze Besitzer .Die weitestes Anreise hatte einen Maschine aus Breitenworbis .Über das Wochenende kamen viele Besucher auf das Gelände des Vereines .Die Veranstalter zeigten sich zu Frieden .Das Konzept stimmt war zu hören und das es alles zwei Jahre ist, ist gut so .