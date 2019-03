Privater Badebereich am Kiesschacht

Sogar Stacheldraht wird eingesetzt .Ein Bekannter hat mir erzählt , es hat einer gekauft .Jetzt hat der Käufer seinen eigenen Badebereich am Teich .Was heutzutage alles geht .Ich möchte auch meinen eigenen privaten Bereich haben.Aber ich denke mir fehlt das Geld, Beziehungen und die Möglichkeiten .InfoDie Kiesteiche fallen unter Bergrecht und deshalb ist baden verboten .Ein Teich wird bewirtschaftet und ist offizieller Badesee .Ein oder besser Zwei ist für die Taucher .Deshalb ist es verwunderlich das an Einen wo baden verboten ist so was erlaubt wird .