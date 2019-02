Nächtliches Erlebnis

In der Töpferstraße habe ich einen Mann gesehen der um 2.30die Abfalleimer nach Verwendbaren durchsucht hat . Spontan habe ich ihm 2 Euro geschenkt . Er hat sich sehr freundlich bedankt . Ich fühle mich jetzt nicht besser, aber soweit will ich nicht sinken . Ob das in meiner Hand liegt weiß ich nicht . Schönen Sonntag an alle .Ich liege auf der Couch , habe Alexa gesagt spiele Musik aus der Zeit Vietnam Krieg und fühle mich betroffen . Wie gut geht es mir eigentlich frage ich mich .Schöne neue Scheinwelt .