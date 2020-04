Mundschutz, jetzt wird es ernst bei uns .

Landratsamt Nordhausen

selbstgenähte Maske

Ab Montag , dem 6. April, müssen wir im Landkreis Nordhausen in geschlossenen Räume Mundschutz tragen . Das bedeutet für mich in der Kaufhalle , Apotheke , Drogerie muß ich das Teil aufsetzen .Jetzt habe ich mir eine Anleitung aus den Netz geladen und dann geht es los .Mache nur ein paar für mich die waschbar sind .Wollte im Netz welche bestellen , die kommen erst in 3-4 Wochen und ich brauche sie ja schon Montag .Lieferung: 9. Mai 2020 - 19. Mai 2020Die neuste Allgemeinverfügung ist da !!Mi, 19:24 Uhr01.04.2020Ab kommender Woche empfiehlt der Landkreis Nordhausen, beim Einkaufen, in Bussen, Straßenbahnen und im Taxi einen einfachen Mund-Nasenschutz zu tragen. Dies regelt die neue Allgemeinverfügung, die im Pandemie-Krisenstab auch mit dem Gesundheitsamt beraten wurde. „Wenn man gleichzeitig den Mindestabstand einhält, kann auch ein Schutz beispielsweise durch ein Tuch, Schal odereine dabei helfen, andere vor einer Infektion zu schützen“, sagt Landrat Matthias Jendricke.„Niemand braucht sich somit einen medizinischen Mundschutz zu kaufen – wir wissen, dass diese momentan Mangelware sind. Wichtig ist, dass Mund und Nase gleichzeitig bedeckt sind.“ Diese Pflicht gilt nicht, wenn man sich draußen, unter freiem Himmel bewegt, in privaten oder dienstlichen Fahrzeugen unterwegs ist und ebenso nicht für Kinder für unter 12 Jahren und Menschen mit Behinderung. Auch der Arbeitsbereich ist von den Regelungen ausgenommen. „Arbeitgeber müssen dies im Rahmen ihres Gesundheitsschutzes eigenständig regeln - dies gilt auch für Verkaufspersonal“, so Jendricke.