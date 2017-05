Volksfeststimmung auf dem Petersberg .

Am Sonntag war wieder Autofrühling auf dem Petersberg in Nordhausen .Veranstalter Heck strahlte wie ein kleiner Junge der seine neue Feuerwehr bekommen hat .Gutes Wetter und volle Hütte auf dem Berg war der Grund für seine sichtlich gute Laune .Alle großen Autohäuser aus der näheren Umgebung waren vertreten .Der neu Audi Q2 ,Q5 , der neue Hyundai i30, der neue Skoda Oktavia mit dem neuen vier Augengesicht und noch einige Neuheiten waren zu sehen .Es war wie immer ein Programm für die ganze Familie .Eine Seifenblasenshow brachte ein Leuchte in die Kinderaugen und die Band " Help" spielte Lieder von den Beatles , die Oldiefans zum mitsingen anregten .Wenn der Zuhörer die Augen schloß ,konnte er denke die Originale stehen auf der Bühne .Ein tolles Fest mal wieder vom Veranstalter Heck .autofrühling-001.jpg