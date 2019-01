Motorradmesse Leipzig 2019

Viele Freunde der Zweiräder waren gekommen um die Neuheiten zu bestaunen.Eine Husqvana SVARTPILEN 701 , Mondial PPS 300i , Fast 1900 Kubik , Ducati HYPERMOTARD 950 SP ,Benelli TRK 502 X , Glanville 250 x,Suzuki Katana sind einige Neuheiten auf der Messe .Natürlich gab es auch jede Menge Unterhaltung , wie Globe of Speed , Monster Trial , SupermotoShow , Motorrad- Modenschau uvm .Interessanterweise gab es überall nur eine Cola-Sorte , was die Biker aber nicht zu stören schien .Nur einmal hörte ich eine Familie die sich darüber bescherte .Das Angebot für die Fan's war aber groß .Was es nicht alles so angeboten wird .Viel Ausstellungsstücke standen logischerweise zum Verkauf .Darunter auch viele Gebrauchte .