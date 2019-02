Auf der Suche nach einer ehemaligen Knaller Produktionsstätte .

Werk Uftungen Video !!



Mein Enkel war wieder zum Fußballtraining .Ich hatte mich vor einiger Zeit mal erkundigt was früher ( also DDR Zeiten ) hier gemacht wurde.Dabei stieß ich auf eine Info über Silvesterknaller Produktion .Auf einen Berg in östlicher Richtung , vom Fußballplatz ausgesehen ,soll diese gewesen sein . Kamera geschnappt und los .Jetzt stehen da ein paar Eigenheime und die ehemalige Produktionshalle ist jetzt eine Art Pferdestall ( Foto mit leicht grüner Halle ). Wie der Zufall so wollte traf ich mehr zufällig die Besitzerin .Eine Bekannte von mir . Die mich erstaunt fragte was ich hier mache .Alles kurz geklärt und schönen Tag gewünscht .Die Produktionsstätte war eine Außenstelle vom Hauptwerkt Uftrungen was nur ein Steinwurf entfernt ist . Das Im Harz Silberhütte Knaller usw. hergestellt wurden war mir ein Begriff . Aber das in Uftrungen und Rottleberode was hergestellt wurde war mir neu .In Uftrungen wurde von 1868 bis 2001 mit Unterbrechungen Pyrotechnik produziert .Nach langer Suche habe ich noch was Interessantes gefunden .Ein passendes Video im Netz .Bitte ankliken , wer möchte .Die Kraniche am Himmel kreisten nur . In einem Bericht letzte Woche wurde geschrieben etwa 1400 Vögel haben am Stausee Kelbra überwintert :