Wahrscheinlicher Mord in Nordhausen

Eine tote Person wurde am frühen Nachmittag in Nordhausen aufgefunden .Wie sich später herausstelle soll es sich um eine 59 Frau handeln .Dringen tatverdächtig soll der Sohn sein .Das Ganze geschah in der Richard-Wagner-Straße gegen über vom Promenaden-Eck .Alle Gäste zeigten sich sehr betroffen .Die Frau soll ihren Mann gegen 13.00 Uhr angerufen haben . Ihr Sohn würde sie bedrohen .Als die Einsatzkräfte eintrafen muss es wohl zu spät gewesen sein .Am späten Abend wurde die tote Frau abtransportiert .Jetzt gibt es natürlich wilde Gerichte .Der Sohn soll wohl einen Einschnitt in seinen Leben nicht verkraftet haben und deswegen in Behandlung gewesen sei .Nochmal es sind Gerüchte , der Wahrheitsgehalt lässt sich zur Zeit nicht überprüfen .Fakt ist nur eins die Frau ist leider tot .Alle guten Wünsche gelten den Angehörigen .