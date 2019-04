Drogenrazzia in Nordhausen ,Bleicherode und Niedergebra .

Gestern Vormittag fuhr ich durch die Wilhelm Nebelungstrasse in Nordhausen .In der Einfahrt zur Thüringerstrasse standen mehrere Polizeiautos .Am Nachmittag holte ich mein Enkel ab und es waren immer noch Blau-Weiße Autos vor Ort .Am Abend meldeten mehre Medien eine Drogensuche in einen Haus .Es wurden nur geringe Mengen gefunden .Eine Anwohnerin erzählte mir das ein Beamter auch so ein Teil zum Tür aufbrechen bei sich geführt hat .Ein Anwohner konnte zeitweise nicht in seine Wohnung .Auch ein Spürhund wurde eingesetzt .