Wieder ist NDH eine Bombe gefunden worden .Am Dienstag Morgen wurde die englische Fliegerbombe , 227 Kilogramm , bei Sanierungsarbeiten in der Nähe der Zorge Höhe Kyffhäuserstraße gefunden gefunden .Die Rettungskräfte versammelten sich auf dem Bebelplatz .Gegen 17.00 sollen die Evakuierung beginnen .Das DRK-Pflegeheim am Marienweg , mit 84 Bewohnern ,ist von der Evakuierung ebenfalls betroffen