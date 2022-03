Ferienfreizeitangebote der Sportjugend 2022

Norderney : Norderney |

Die Sportjugend des Regionssportbundes Hannover bietet in diesem Jahr erstmals seit Jahren wieder eigene Ferienfreizeiten an.

Es gibt drei Angebote: Ein Vater-Kind Wochenende im Mai, ein verlängertes Wochenende zu Beginn der Sommerferien und eine Woche an der Nordsee auf Norderney. Alle Maßnahmen werden gefördert aus Mitteln des Landes Niedersachsen im Rahmen des Aktionsprogramms „Startklar in die Zukunft“ für Kinder und Jugendliche, das bis Ende 2022 läuft.Hier weitere Details:Im Schullandheim der Sophienschule in Celle an wollen wir an dem Wochenende die Zeit nutzen zum Spielen und Spaß haben. Der oben angegebene Preis gilt pro Familie und gilt für die Übernachtung im Haus. Sollten alle Plätze im Haus vergeben sein, besteht die Möglichkeit auf dem Gelände zu zelten (Preis auf Anfrage). Geplant sind: Spieleolympiade/Geländespiel, Lagerfeuer und Stockbrot, Kreative Aktionen und jede Menge Spaß.Zu Beginn der Sommerferien findet eine Abenteuerfreizeit statt. Wir wollen vier spannende Tage im Schullandheim der Sophienschule verbringen. Die Kinder werden von geschultem Personal betreut. Auf dem Programm stehen unter anderem: Lagerfeuer und Stockbrot, Geländespiele, Sport und Spiel, Kreative Aktionen und jede Menge Spaß.Sommer, Strand, Spiel und Spaß auf der Nordseeinsel Norderney für Kinder im Alter von 10 – 12 Jahren mit der Sportjugend des Regionssportbunds Hannover. Gemeinsamreisen wir mit dem Zug aus Hannover an um eine spannende Zeit am Meer zu verbringen.Auf dem Programm steht unter anderem: Inselrallye, Ausflug zum Leuchtturm, Strandolympiade und vieles mehr!Zudem bietet die Hannoversche Sportjugend weitere Freizeiten vom Frühjahr bis in den Herbst an. Details finden Sie unter: https://www.hannoversche-sportjugend.de/ferienfreizeiten/ Auf der Homepage der SportRegion Hannover finden Sie eine Gesamtübersicht und die entsprechenden Anmeldemöglichkeiten: https://www.sportregionhannover.de/de/sportjugend/ferienfreizeiten/