Gymnastik beim SV Nordendorf

Nordendorf : Turnhalle |

Der Sommer ist in den letzten Zügen, die Ferien sind vorbei. Sie wollen auch darüber hinaus etwas für Ihre Fitness tun?

Dann kommen Sie zu uns!

Nähere Infos

Wir, das ist eine lustige, bunte Truppe Frauen jeden Alters die sich mittwochs von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Nordendorf zum gemeinsamen Training treffen.Unsere qualifizierten Übungsleiterinnen leiten uns zum Bewegen, Kräftigen, Stärken, Dehnen….. an. Die Sportstunden schließen wir mit einem geselligen Teil, bei dem auch die Lachmuskeln nicht zu kurz kommen, ab. Und das Alles gibt’s zum kleinen Preis. Als Abteilung des Sportverein Nordendorf e. V. fällt somit nur eine einmalige Jahres- und Abteilungsgebühr an.Einstieg und Schnuppertraining jederzeit möglich.erhalten Sie bei Claudia Herrnberger unter Tel. (0 82 73) 99 49 00 oder bei Sabine Liepert unter Tel. (0 82 73) 99 72 56 sowie auf der Homepage des SV Nordendorf unter http://svnordendorf.de/damengymnastik/terminenews.html