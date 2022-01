Fit in den Frühling – neuer Kursplan bei Bewegungswille und RehaForFit e.V.

Warum also nicht wohnortnah und in netter Runde starten?Oder noch besser: gleich in den eigenen vier Wänden loslegen!Beistartet abdermit einem vielfältigen Programm beispielsweise aus den Bereichen Mama-Sport, Selbstverteidigung, Fitness, Yoga aber auch Rehasport zur Behandlung/Prävention von Erkrankungen die den Bewegungsapparat betreffen.Die Kurse finden in Präsenz (unter Einhaltung der jeweils gültigen Coronaregelungen) oder online statt.Informieren Sie sich unverbindlich oder vereinbaren sich gleich ein kostenloses Probetraining – wir freuen uns auf Sie!Schützenweg 186695 NordendorfTel.: 08273-8090556info@bewegungswille.dewww.bewegungswille.deundUlmer Str. 8686356 NeusäßTel.: 0821-481248info@rehaforfit.dewww.rehaforfit.de