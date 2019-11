CSU Nordendorf macht sich bereit für die Kommunalwahl

Nordendorf : Gasthaus Miller |

Vergangenen Sonntag nominierten die Mitglieder des CSU-Ortsverbands Nordendorf ihre Bewerberinnen und Bewerber für die Kommunalwahl 2020.

Bereits im September nominierte die CSU Nordendorf im Gasthaus Miller ihren stellvertretenden CSU-Ortsvorsitzenden Michael Thalhofer einstimmig zu ihrem Bürgermeisterkandidaten in Nordendorf. Nun folgte die Nominierung der insgesamt 28 Gemeinderatskandidaten im Alter zwischen 21 und 85 Jahren. Darunter ist auch der 25-jährige Kreistagskandidat Philipp Schmid, der bei der Kommunalwahl am 15. März erstmals zur Wahl antritt.Unter den ersten zehn Kandidaten finden sich die derzeit amtierenden Nordendorfer CSU-Gemeinderäte Stefan Beck (CSU Ortsvorsitzender), Manfred Dinger (2. Bürgermeister), Peter Bobinger, Matthias Reiner sowie Rainer Behringer, die sich dazu bereit erklärt haben, auch für die neue Legislaturperiode zu kandidieren, um ihre – bereits teils langjährigen – kommunalpolitischen Erfahrungen weiterhin in den Gemeinderat einzubringen. Angeführt wird die Liste vom Bürgermeisterkandidaten Michael Thalhofer, der aufgrund seiner bisherigen Gemeinderatstätigkeit in Ellgau ebenfalls auf einen umfassenden kommunalpolitischen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann.Der Ortsvorsitzende Stefan Beck stellte den Anwesenden die 28 Kandidaten vor, unter denen sich auch einige neue Gesichter befanden, und erläuterte die in den vergangenen Wochen gemeinsam erarbeiteten Themenschwerpunkte Infrastruktur, Dorfzusammenhalt sowie Natur, Energie und Umwelt, die in den kommenden Wochen den Nordendorfer Bürgerinnen und Bürgern genauer vorgestellt werden.Als besondere Gäste konnte die CSU Nordendorf den CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz, den stellvertretenden Landrat Heinz Liebert und den Meitinger Bürgermeister sowie stellvertretenden CSU-Kreisvorsitzenden Dr. Michael Higl auf ihrer Nominierungsveranstaltung willkommen heißen. In seinem Grußwort wünschte Hansjörg Durz allen anwesenden Nominierten viel Kraft und Erfolg für den anstehenden Wahlkampf und zeigte sich angesichts der Kandidatenliste zuversichtlich über ein erfolgreiches Abschneiden bei der Kommunalwahl.Für die CSU gehen in Nordendorf bei der Kommunalwahl 2020 mit dem Slogan „Gutes bewahren – Neues wagen“ folgende 28 Kandidaten ins Rennen:1. Michael Thalhofer2. Jürgen Liepert3. Stefan Beck4. Manfred Dinger5. Peter Bobinger6. Christine Dinger7. Matthias Reiner8. Georg Anwald9. Philipp Schmid10. Rainer Behringer11. Sven Steppich12. Verena Behringer13. Philipp Dinger14. Verena Griebat15. Marcel Glöttner16. Han Christian Jung17. Hannelore Maschke18. Marcel Schmidt19. Katharina Mazur20. Thomas Brugger21. Sebastian Weglehner22. Birgit Hagenbusch23. Jochen Wiedemann24. Stefanie Oesterreich25. Philipp Kreisel26. Dr. Peter Mawick27. Andrea Bobinger28. Jörg Griebat