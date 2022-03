Nordendorfer Handwerkermarkt - ein Besuch lohnt sich

Nordendorf : Bürgerhaus |

Anlässlich seines 75-jährigen Bestehens

veranstaltet der Gartenbauverein Nordendorf e.V.



am 17. Juli 2022

von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

einen Handwerkermarkt.



Zahlreiche Aussteller bieten ihre überwiegend selbst hergestellten Waren an.

Dem Besenbinder, Kerbenschnitzer und auch Korbflechter können die Besucher direkt bei der "Arbeit" zusehen. Für das leibliche Wohl und ein umfangreiches Kinderprogramm ist gesorgt.



Es stehen insgesamt noch 15 Stellplätze für Aussteller zur Verfügung.



Bitte gerne Kontakt aufnehmen per Mail:

nordendorfer-handwerkermarkt@web.de, telefonisch 08273 2756

oder das Anmeldeformular von der Internetseite ausfüllen und versenden.



Die Internetseite www.nordendorfer-handwerkermarkt.de wird ständig aktualisiert und enthält Informationen Ausstellern usw.



Wir freuen uns auf Sie !