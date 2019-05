Nordendorf : Familie Kaiser |

Die Kindergruppe „Junges Gemüse“ des Gartenbauverein Nordendorf, bastelt wieder am Samstag, den 25. Mai 2019 um 15 Uhr. Dafür wird alles verwendet, was die Natur im Mai zu bieten hat.

Kinder bis 6 Jahre bitte in Begleitung eines Elternteils.

- bitte Anmelden -

Anmeldung unter gartenbauverein-nordendorf@gmx.de

Für Mitglieder kostenfrei.

Für Nichtmitglieder fällt ein Unkostenbeitrag von 3,- € an

Wir freuen uns auf eure Teilnahme